Появилось фото живущего в доме Лукашенко хамелеона Жорика

У президента Белоруссии Александра Лукашенко дома живут хамелеон по кличке Жорик и шпиц Умка. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

По данным портала, в преддверии года Дракона все показывали своих и не только своих питомцев, похожих на символ года.

Журналисты отметили, что у Лукашенко тоже «живет маленький дракончик — хамелеон Жорик». Они добавили, что глава государства завел экзотического питомца 2,5 года назад.

Телеграм-канал "Пул первого"