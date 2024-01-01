Появилось фото живущего в доме Лукашенко хамелеона Жорика
У президента Белоруссии Александра Лукашенко дома живут хамелеон по кличке Жорик и шпиц Умка. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».
По данным портала, в преддверии года Дракона все показывали своих и не только своих питомцев, похожих на символ года.
Журналисты отметили, что у Лукашенко тоже «живет маленький дракончик — хамелеон Жорик». Они добавили, что глава государства завел экзотического питомца 2,5 года назад.
Телеграм-канал "Пул первого"
Напомним, что в мифологии Китая драконы считаются могущественными талисманами. Согласно верованиям, они способны управлять ветром, дождём, влиять на погоду и урожай, а также приносят процветание миру.
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