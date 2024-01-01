Байден назвал положение американцев «самым лучшим» в мире

Байден с супругой Джилл в коротком интервью телеведущему Райану Сикресту пожелали соотечественникам счастливого и безопасного Нового года. Об этом сообщает РБК.

«Но помимо этого я надеюсь, что они [американцы – прим. ред.] понимают, что мы находимся в лучшем положении, чем любое другое государство, чтобы быть ведущей страной в мире», — подчеркнул Джо Байден.

Он отметил, что сейчас США находятся на подъеме. Граждане страны «в состоянии зарабатывать себе на жизнь», созданы рабочие места для более чем 14 млн человек.

Джилл Байден сказала, что хотела бы, чтобы жители Америки были позитивными, оптимистичными и добрыми друг к другу, уточнив, что всегда советует это своим студентам. Джилл - преподаватель английского язык и литературы.

The Hill информирует, что Байдены отмечают Новый год на острове в Карибском море, а само интервью было записано 30 декабря.