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В Японии сообщили об обрушении домов в результате землетрясений

Генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси заявил о шести случаях обрушения домов в результате землетрясений, под завалами могут находиться люди.

В Японии сообщили об обрушении домов в результате землетрясений
© РИА Новости

«К настоящему времени известно о шести случаях обрушения домов, где под завалами могут находиться люди», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Японии обновили данные об угрозе стихийного бедствия: в районе префектуры Исикава ожидается цунами высотой до 5 м.

Премьер-министр Фумио Кисида призвал граждан прибрежных районов эвакуироваться.

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