В Японии сообщили об обрушении домов в результате землетрясений
Генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси заявил о шести случаях обрушения домов в результате землетрясений, под завалами могут находиться люди.
«К настоящему времени известно о шести случаях обрушения домов, где под завалами могут находиться люди», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Японии обновили данные об угрозе стихийного бедствия: в районе префектуры Исикава ожидается цунами высотой до 5 м.
Премьер-министр Фумио Кисида призвал граждан прибрежных районов эвакуироваться.