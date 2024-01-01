Миссия ООН завершила вывод своего контингента из Мали

Как сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, сегодня начался «период ликвидации».

В ходе него в городах Гао и Бамако будет осуществлён возврат оборудования странам, ранее предоставившим своих военнослужащих и полицейских, а также «надлежащая ликвидация» различной техники.

Как отмечается, за десять лет пребывания миссии в Мали 311 членов делегации погибли, более 700 были ранены.