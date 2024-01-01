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Миссия ООН завершила вывод своего контингента из Мали

Как сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, сегодня начался «период ликвидации».

Миссия ООН завершила вывод своего контингента из Мали
© РИА Новости

В ходе него в городах Гао и Бамако будет осуществлён возврат оборудования странам, ранее предоставившим своих военнослужащих и полицейских, а также «надлежащая ликвидация» различной техники.

Как отмечается, за десять лет пребывания миссии в Мали 311 членов делегации погибли, более 700 были ранены.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу миссии ООН в Мали, контингент должен был покинуть страну к 31 декабря.

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