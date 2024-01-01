Музей Шухевича уничтожили во Львове

Во Львове при ударе был уничтожен музей главнокомандующего Украинской повстанческой армией* Романа Шухевича. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

© Вечерняя Москва

— В день рождения Степана Бандеры <...> полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича на Белогорще, — сообщил Садовой.

Кроме того, по его словам, после атаки начался пожар в университете в Дублянах, передает РБК.

Взрывы прогремели во Львове 29 декабря. Местные власти предупреждали о работе систем противовоздушной обороны на территории Львовской области.