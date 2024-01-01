Лауреат Нобелевской премии мира получил тюремный срок

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус получил полгода тюремного заключения по делу о нарушении трудового законодательства, сообщает газета Dhaka Tribune. По ее данным, наказание также назначили главе компании Grameen Telecom, основанной Юнусом, Ашрафулу Хасану, его приговорили к такому же сроку заключения и штрафу в $272.

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Суд Дакки приговорил нобелевского лауреата доктора Мухаммеда Юнуса, председателя правления Grameen Telecom и еще троих человек к шести месяцам тюремного заключения за нарушения трудового законодательства, — пишет газета.

Департамент инспекции фабрик и предприятий в 2021 году возбудил дело против Юнуса и других лиц. Из материалов дела следует, что проверка департамента выявила несколько нарушений трудового законодательства в Grameen Telecom. Среди них числятся непредоставление постоянных рабочих мест 101 сотруднику компании и отсутствие формирования фонда социального обеспечения.

Мухаммад Юнус получил Нобелевскую премию мира в 2006 году за вклад в экономическое развитие. Он также получил международное признание после того, как стал предоставлять микрозаймы бедному населению Бангладеш через Grameen Bank.