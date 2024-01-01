В японском городе Вадзима возник крупный пожар после землетрясений

В городе Вадзима (префектура Исикава, Япония) после серии мощных землетрясений возник серьезный пожар. Как пишут РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо и телеканал NHK, в тушении возгорания задействованы несколько пожарных расчетов.

© Кадр видео очевидца

В самой Исикаве около 32,5 тысячи домов остались без света после землетрясений. Такие данные приводит энергетическая компания Hokuriku Electric Power.

Российское посольство в Японии не располагает данными о пострадавших гражданах РФ в результате серии мощных землетрясений на острове. Об этом сообщили ТАСС в генконсульстве в префектуре Ниигата. Там подчеркнули, что держат связь с экстренными службами.