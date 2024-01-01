В Японии тысячи домов остались без света после землетрясений
В Японии около 32,5 тысячи домов остались без света после землетрясений в Исикаве. Такие данные приводит энергетическая компания Hokuriku Electric Power, пишет РИА Новости.
О том, что на западе Японии произошла серия мощных землетрясений, стало известно ранее в понедельник, 1 января. Было зафиксировано несколько сильных подземных толчков, произошедших почти одновременно.
В Главном метеорологическом агентстве Японии оценили их магнитуду в 5,7, 6,1 и 7,4. В Осаке, Киото и Токио прошла вибрация после толчков. На западе Японии остановили движение скоростных поездов после землетрясений. Позднее также сильные волны зафиксировали в районе Тоямы и острова Вадзима, входящего в префектуру Исикава.
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