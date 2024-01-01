В Японии тысячи домов остались без света после землетрясений

В Японии около 32,5 тысячи домов остались без света после землетрясений в Исикаве. Такие данные приводит энергетическая компания Hokuriku Electric Power, пишет РИА Новости.

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О том, что на западе Японии произошла серия мощных землетрясений, стало известно ранее в понедельник, 1 января. Было зафиксировано несколько сильных подземных толчков, произошедших почти одновременно.