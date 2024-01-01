$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

Движение в Дарданеллах приостановлено из-за погодных условий

В проливе Дарданеллы было приостановлено движение судов в обоих направлениях из-за тумана, который ночью усилился.

Названа причина приостановки движения через Дарданеллы
© globallookpress.com

Телеканал TRT Haber сообщил: «Около двух часов ночи, в связи с ухудшением видимости, движение по проливу было временно закрыто для транзитных кораблей в обоих направлениях».

Корабли, капитаны которых были предупреждены о приостановлении движения службой Дирекции по обслуживанию судов в проливе, остались на якорных стоянках у входов в Дарданеллы со стороны Эгейского и Мраморного морей.

Сухогруз подал сигнал о помощи при проходе через Дарданеллы

Ранее РИА Новости сообщало, что во второй половине ноября у берегов Турции пострадали пять кораблей. В частности, 19 ноября затонул во время шторма сухогруз Kafkametler, а 27 ноября сели на мель сухогрузы FR Pearl / Esenyalı и Vamos.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости