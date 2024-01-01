Названа причина приостановки движения через Дарданеллы

Движение в Дарданеллах приостановлено из-за погодных условий
В проливе Дарданеллы было приостановлено движение судов в обоих направлениях из-за тумана, который ночью усилился.
Телеканал TRT Haber сообщил: «Около двух часов ночи, в связи с ухудшением видимости, движение по проливу было временно закрыто для транзитных кораблей в обоих направлениях».
Корабли, капитаны которых были предупреждены о приостановлении движения службой Дирекции по обслуживанию судов в проливе, остались на якорных стоянках у входов в Дарданеллы со стороны Эгейского и Мраморного морей.
Ранее РИА Новости сообщало, что во второй половине ноября у берегов Турции пострадали пять кораблей. В частности, 19 ноября затонул во время шторма сухогруз Kafkametler, а 27 ноября сели на мель сухогрузы FR Pearl / Esenyalı и Vamos.
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