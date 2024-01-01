Названа причина приостановки движения через Дарданеллы

В проливе Дарданеллы было приостановлено движение судов в обоих направлениях из-за тумана, который ночью усилился.

Телеканал TRT Haber сообщил: «Около двух часов ночи, в связи с ухудшением видимости, движение по проливу было временно закрыто для транзитных кораблей в обоих направлениях».

Корабли, капитаны которых были предупреждены о приостановлении движения службой Дирекции по обслуживанию судов в проливе, остались на якорных стоянках у входов в Дарданеллы со стороны Эгейского и Мраморного морей.