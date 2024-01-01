В Японии после череды землетрясений объявлена угроза цунами

Как информирует РИА Новости со ссылкой на метеорологическое агентство Японии, на западном побережье страны от северного Хоккайдо до южного острова Кюсю объявлена угроза цунами.

Ранее СМИ писали о том, что количество погибших в результате сильного землетрясения на северо-западе Китая возросло до 151 человека. Как сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа», в провинции Ганьсу число жертв составило 117 человек, а в провинции Цинхай - уже 34. Само землетрясение произошло в ночь с 25 на 26 декабря в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде.