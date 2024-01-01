В США оценили успехи Путина за 2023 год
Президент России Владимир Путин начинает 2024 год более уверенно, чем 2023 год. Такие выводы сделали журналисты американского телеканала CNN. Они отметили, что в распоряжении российского лидера есть военная поддержка со стороны Северной Кореи. Кроме того, Россия имеет численное преимущество в армии, по сравнению с Украиной.
«Путин начинает год более уверенно, чем годом ранее», — передает телеканал.
Автор отмечает, что военные запасы РФ пополняются с помощью Северной Кореи и Ирана. Также у страны есть численное преимущество перед Украиной со стороны армии.
На Западе неоднократно отмечали, что Россия движется к победе в конфликте с Украиной. В первую очередь, это связано с ограничением военной поддержки Украине со стороны США и других стран, отмечал британский генерал в отставке Ричард Бэрронс. Политический раскол в Европе и Вашингтоне препятствует доставке помощи для президента Украины Владимира Зеленского.
Все больше стран ограничивают поддержку Киева, передает MK.RU. Республиканская партия в Конгрессе США, например, не захотела выделять деньги для Киева. Позже Венгрия заблокировала пакет помощи Евросоюза для Украины, сообщает Life. Его размер составлял 50 миллиардов евро.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о трех основных целях конфликта на Украине. Он заявил, что СВО продолжится до того момента, пока ВСУ не будут разоружены, и не будет смещен «правящий бандеровский режим». Также, по его словам, еще одной целью является отказ Украины от неонацистской идеологии.