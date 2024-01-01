Президент России Владимир Путин начинает 2024 год более уверенно, чем 2023 год. Такие выводы сделали журналисты американского телеканала CNN. Они отметили, что в распоряжении российского лидера есть военная поддержка со стороны Северной Кореи. Кроме того, Россия имеет численное преимущество в армии, по сравнению с Украиной.

«Путин начинает год более уверенно, чем годом ранее», — передает телеканал.

Автор отмечает, что военные запасы РФ пополняются с помощью Северной Кореи и Ирана. Также у страны есть численное преимущество перед Украиной со стороны армии.

На Западе неоднократно отмечали, что Россия движется к победе в конфликте с Украиной. В первую очередь, это связано с ограничением военной поддержки Украине со стороны США и других стран, отмечал британский генерал в отставке Ричард Бэрронс. Политический раскол в Европе и Вашингтоне препятствует доставке помощи для президента Украины Владимира Зеленского.

Все больше стран ограничивают поддержку Киева, передает MK.RU. Республиканская партия в Конгрессе США, например, не захотела выделять деньги для Киева. Позже Венгрия заблокировала пакет помощи Евросоюза для Украины, сообщает Life. Его размер составлял 50 миллиардов евро.