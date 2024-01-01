Музей одного из лидеров Украинской повстанческой армии ОУН* (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Степана Бандеры уничтожен в городе Дубляны Львовской области в результате действий ВС РФ, сообщил мэр Андрей Садовой. Он отметил, что это произошло в годовщину рождения организатора украинского национального движения, 1 января.

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Посвященные Бандере экспозиции находились в здании Львовского национального аграрного университета. На фасаде была установлена мемориальная табличка, а перед входом стоял памятник.

14 декабря во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что Украина отрицала рост националистических настроений. Однако при этом Киев провозглашает своим национальным героем нациста Бандеру, а высшие представители украинской власти аплодируют людям, участвовавшим в холокосте.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что в 2024 году РФ продолжит проведение спецоперации, целью которой является разоружение ВСУ и отказ Киева от идеологии неонацизма. По его словам, важнейшая задача для России — смещение «бандеровского режима», и она будет выполнена.