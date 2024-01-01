Экс-помощница Байдена удивила американцев фотографией из Москвы

Бывшая помощница Байдена удивила американцев фотографией Москвы
Тара Рид, работавшая ранее помощницей президента США Джо Байдена, на своей официальной страничке в социальной сети X разместила снимок украшенного к Новому году центра столицы России. Пользователи сети дружно выразили восхищение красотой московской площади, пишет РИА Новости.
Также они обратили снимание на уверенное спокойствие пейзажа.
«Эти фотографии потрясающие. Такие красивые и безмятежные. В США происходит так много перемен, я беспокоюсь о том, что моя дочь будет расти здесь. Мечтаю вернуться в Шотландию и сбежать от этого сумасшествия», — отметил trottot_tammy.
«Это великолепная фотография!» — написал Cerra.
«Ух ты! Большой город без палаток, мусора и наркоманов. Очень симпатично», —. восхитился bytemeharder.
Ранее американский журналист Джексон Хинкл в ходе своей поездки в Москву посетил Музей Победы. Своими впечатлениями он поделился в эфире своего YouTube-канала. Он высказал мнение, что Москва красивее Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Лондона. Он отметил высокий уровень обслуживания, еды и инфраструктуры в столице России.