Экс-помощница Байдена удивила американцев фотографией из Москвы

«Эти фотографии потрясающие. Такие красивые и безмятежные. В США происходит так много перемен, я беспокоюсь о том, что моя дочь будет расти здесь. Мечтаю вернуться в Шотландию и сбежать от этого сумасшествия», — отметил trottot_tammy.

«Это великолепная фотография!» — написал Cerra.

«Ух ты! Большой город без палаток, мусора и наркоманов. Очень симпатично», —. восхитился bytemeharder.