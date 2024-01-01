Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить Вашингтон

"Товарищ Ким Чен Ын сказал, что с неустанным продвижением вперед нашей революции еще более усилятся предсмертные происки США и элементов "Республики Корея", пытающихся преградить его, подчеркнув, что наша армия должна беспощадно сорвать провокации врагов. А если противники будут выбирать антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и свору военных гангстеров, пуская в ход весь арсенал сверхмощных средств", - говорится в сообщении.