Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через 2 месяца после прогноза Путина
Ситуация в мировой экономике существенно изменилась в пользу России. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.
Она напомнила, как в июне 2023 года на Петербургском экономическом форуме президент РФ Владимир Путин в своем пленарном выступлении отметил, что Россия находится в числе десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию.
По словам Кнайсль, спустя всего два месяца произошло именно то, о чем говорил российский лидер: Россия обошла ФРГ в рейтинге десяти крупнейших экономических держав, пишет РИА Новости.
Это событие в экономической политике, подчеркнула экс-глава австрийского МИД.
Напомним, в декабре помощник президента Максим Орешкин рассказал, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы. Он отметил, Россия "уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место". Ведущей экономикой стал Китай, а Индонезия поднялась на седьмое место и в ближайшее время "начнет штурмовать" шестое место, на котором сейчас находится Германия, добавил Орешкин.