Ситуация в мировой экономике существенно изменилась в пользу России. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

Она напомнила, как в июне 2023 года на Петербургском экономическом форуме президент РФ Владимир Путин в своем пленарном выступлении отметил, что Россия находится в числе десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию.

По словам Кнайсль, спустя всего два месяца произошло именно то, о чем говорил российский лидер: Россия обошла ФРГ в рейтинге десяти крупнейших экономических держав, пишет РИА Новости.

Это событие в экономической политике, подчеркнула экс-глава австрийского МИД.