Пьер Ришар отказался от подписанного письма в поддержку Депардье

«Я подписал петицию, не зная об идеологическом движении, к которому принадлежит ее автор, движении, бесконечно далеком от моей собственной позиции. <…> К сожалению, текст этого письма не отражает моей поддержки всех жертв сексуального насилия», — написал актер на своей странице в социальной сети Х.

Состоявшая ранее в отношениях с Депардье актриса Кароль Буке тоже также сказала, что ей некомфортно из-за того, что она привлекла внимание к журналисту «идеи которого не поддерживает», встав на защиту Депардье. Ришар же был лишен статуса амбассадора благотворительной организации Les Papillons, помогающей детям, ставшим жертвами насилия, после подписания письма.