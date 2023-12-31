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Пьер Ришар отказался от подписанного письма в поддержку Депардье

Французский актер Пьер Ришар отказался от письма, которое подписал в защиту Жерара Депардье. Об этом заявил сам Ришар.

Пьер Ришар отказался от подписанного письма в поддержку Депардье
© globallookpress.com

«Я подписал петицию, не зная об идеологическом движении, к которому принадлежит ее автор, движении, бесконечно далеком от моей собственной позиции. <…> К сожалению, текст этого письма не отражает моей поддержки всех жертв сексуального насилия», — написал актер на своей странице в социальной сети Х.

Состоявшая ранее в отношениях с Депардье актриса Кароль Буке тоже также сказала, что ей некомфортно из-за того, что она привлекла внимание к журналисту «идеи которого не поддерживает», встав на защиту Депардье. Ришар же был лишен статуса амбассадора благотворительной организации Les Papillons, помогающей детям, ставшим жертвами насилия, после подписания письма.

Макрон выступил против лишения Депардье ордена Почетного легиона

Письмо в защиту Депардье подписали более 50-ти деятелей культуры. Среди них был и Пьер Ришар.

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