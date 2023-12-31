Вице-премьер Украины Верещук: 2 млн переселенцев могут лишиться льготных выплат

Украинский вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что около 2 млн граждан Украины, которые являются внутренними переселенцами, с 1 февраля могут лишиться социальных выплат.

Об этом она сказала в обращении, опубликованном в её Telegram-канале.

«На сегодняшний день действует постановление Министерства социальной политики, согласно которому с 1 февраля 2024 года выплаты прекратят получать 2 млн внутренне перемещённых лиц», — рассказала Верещук.

Она уточнила, что в настоящий момент такие выплаты получают 2,5 млн человек, 40% из которых получают средства исключительно от государства.

Верещук добавила, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поручил ведомству разработать законопроект о поправках в действующий документ, чтобы решить эту проблему.