Папа римский посвятил последнюю проповедь в 2023 году вооруженным конфликтам

Папа римский Франциск в последнем воскресном обращении 2023 года пожелал всем верующим счастливого Нового года и призвал молиться за завершение конфликтов во всем мире. Об этом сообщает Askanews.

В конце чтения Ангелуса на площади Святого Петра папа традиционно обратился к верующим.

«Мы молимся за Нигерию, за мученический украинский народ, за палестинский и израильский народ, за суданский народ и многие другие. Можем ли мы в конце года иметь смелость спросить себя, сколько смертей, сколько разрушений, страданий и нищеты стало результатом вооруженных конфликтов?» — заявил религиозный деятель.

По его словам, тот, кто заинтересован в конфликтах, должен «прислушаться к голосу совести».

Франциск также призвал почтить память своего предшественника — папы Бенедикта XVI. Год назад он завершил свой земной путь. Понтифик сказал, что «мы испытываем к нему привязанность и восхищение, пусть он благословит нас и сопровождает нас с небес».