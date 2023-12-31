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Канцлер ФРГ Шольц раскритиковал Путина в новогоднем обращении

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в обращении по случаю Нового года раскритиковал президента России Владимира Путина из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Die Welt.

Шольц упомянул Путина в новогоднем поздравлении
© globallookpress.com

«Едва Covid-19 прошел половину пути, как Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы», — сказал Шольц, оправдываясь за внутренние проблемы граждан ФРГ.

Кроме этого, по словам канцлера, после начала боевых действий на Украине Владимир Путин «перекрыл газовый кран».

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До этого федеральный канцлер Германии заявил, что Европа и ее союзники должны послать сигнал Москве и Киеву о готовности продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

С точки зрения канцлера ФРГ, если союзники Киева в Европе и за ее пределами смогут послать сигнал о долгосрочной поддержке, то это станет и сигналом для президента России Владимира Путина. По мнению Шольца, российский лидер надеется на то, что готовность на Западе поддерживать Украину ослабнет.

«Было бы важным сигналом, если бы мы ему сказали: «Не рассчитывай на это! Мы готовы делать необходимое так долго, сколько потребуется», — сказал Шольц.

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