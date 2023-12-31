Правоохранительные органы отбирают у граждан Украины паспорта, ведь они бегут из страны «как крысы» из художественного фильма «Титаник». Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в ходе беседы с журналистом Клейтону Моррису в эфире шоу Redacted, передает РИА Новости.

Интервьюер обратился к нему с просьбой прокомментировать новости об участившихся случаях изъятия паспортов у жителей Украины. Ранее информацию об этом распространила газета The New York Times.

Джонсон рассказал, что сегодня люди стремятся как можно скорее покинуть Украину, а для этого им нужно предъявить паспорт на границе. Высокопоставленные лица в Киеве между тем понимают, что «конец близок», подчеркнул эксперт, а потому принимают решительные меры.

«Это похоже на сцену из фильма "Титаник", где пассажиры бегут в одну сторону, а крысы — в противоположную», — считает Джонсон.

Он добавил, что сложная ситуация на фронте вынуждает власти Украины «хватать» в армию даже психически больных и престарелых людей. Некоторым из них, подчеркивает эксперт, 58-68 лет. Джонсон уверен, что Киев сегодня «не в полном расцвете сил».