Власти Бали депортировали 59 россиян

Власти острова Бали (Индонезия) депортировали в 2023 году 59 россиян. Об этом рассказал глава иммиграционного управления Денпасара Сухендра.

«Из 164 депортированных иностранцев с острова Бали, 59 человек были россиянами. Иностранцев высылали из-за несоблюдения законов и правил, а также за превышение срока пребывания по визе», — передает индонезийский портал Bali Post высказывание Сухендры.

Ранее глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов рассказал, что россиян депортируют из Индонезии за оказание различных платных услуг и продвижение их в социальных сетях. Он напомнил, что прибывшим в страны по туристическим визам иностранцам работать запрещено, передает «Национальная служба новостей».

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