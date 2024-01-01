В Херсонской области повреждены объекты инфраструктуры

В подконтрольной украинским властям части Херсонской области после взрывов повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин.
"Попали по объекту критической инфраструктуры в Херсоне", - написал он в своем Telegram-канале.
Прокудин не уточнил, какие именно объекты повреждены в Херсоне и Херсонском районе. Накануне украинские СМИ несколько раз сообщали о взрывах в регионе.
Вечером 31 декабря воздушную тревогу объявили на большей части территории Украины. Сирены включились в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и других областях страны.
Утром 1 января в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу.
До этого украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на местные паблики сообщало о взрывах в Киеве.