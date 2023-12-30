В Евросоюзе обозначили сроки вступления Украины в альянс

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) займет годы. Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова, слова которой передает Novinky.

Йоурова отметила, что в этом году ЕС точно не примет ни одну страну в свой состав. По ее словам, наибольшие шансы на вступление в альянс у Сербии, Черногории, Северной Македонии и Албании. Также она подчеркнула, что кандидаты в ЕС могут приблизиться к союзу, не становясь его частью. Страны могут наладить транспортную инфраструктуру, энергетику и цифровое взаимодействие с ЕС.

30 декабря посол ЕС на Украине Катарина Матернова опубликовала статью, в которой говорится, что процесс евроинтеграции Украины сравним с бегом с препятствиями из-за специфики принятия решений в Евросоюзе.

27 декабря министр по делам ЕС и по конституционным вопросам Австрии Каролине Эдтштадлер скептически отнеслась к возможности вступления Украины и Молдавии в Европейский союз.