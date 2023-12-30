Умер актер из "Бэтмена" и "Миссия невыполнима" Том Уилкинсон
Ушел из жизни Том Уилкинсон, британский актер, на счету которого более 130 кинокартин, телефильмов и сериалов.
Уилкинсон, знакомый зрителю, в частности, по проектам линий "Бэтмен"и "Миссия невыполнима", дважды номинировался на премию "Оскар". Всего же в коллекции актера 25 наград и 75 номинаций.
Актер отошел в возрасте 75 лет. Об этом передает 30 декабря Sky News со ссылкой на подтверждение семьи. Жена в момент смерти Тома была рядом. Причина смерти не названа.
Вдова - это известная актриса Диана Хардкэсл, они часто снимались вместе.
Том Уилкинсон родился в 1948-м в Лидсе. На экране - с середины 1970-х: "Отель "Гранд Будапешт", "Одинокий рейнджер", "Зеленый Шершень", "Рок-н-рольщик", "Майкл Клейтон", "Влюбленный Шекспир", "Снежное чувство Смиллы".