Умер актер из "Бэтмена" и "Миссия невыполнима" Том Уилкинсон

Ушел из жизни Том Уилкинсон, британский актер, на счету которого более 130 кинокартин, телефильмов и сериалов.

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Уилкинсон, знакомый зрителю, в частности, по проектам линий "Бэтмен"и "Миссия невыполнима", дважды номинировался на премию "Оскар". Всего же в коллекции актера 25 наград и 75 номинаций.

Актер отошел в возрасте 75 лет. Об этом передает 30 декабря Sky News со ссылкой на подтверждение семьи. Жена в момент смерти Тома была рядом. Причина смерти не названа.

Вдова - это известная актриса Диана Хардкэсл, они часто снимались вместе.