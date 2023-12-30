Спецкор RT Сергей Белоус заявил, что на митинге в Белграде звучат угрозы повторения событий 5 октября 2000 года, когда был свергнут президент Слободан Милошевич.

Как указывает спецкор, собрались порядка 6—7 тыс. человек. Толпа скандирует «Воры, воры!».

По его словам, к протесту также присоединились студенты. Толпа направилась к местной ЦИК, затем пойдут к зданию Конституционного суда.

Ранее сторонники прозападной оппозиции, требующие аннулировать итоги парламентских выборов, развернули на проезжей части палаточный городок.