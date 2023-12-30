Подоляк: России выдвинут ультиматум вместо мирных переговоров

Украина не станет вести то, что обычно понимают под мирными переговорами, вместо этого в рамках контактов с Москвой ей выдвинут ультиматум, который российским властям придется принять. Об этом в интервью журналистке Наталье Мосейчук, Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Будут ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне, и Россия их примет. Это не парадокс, это объективное развитие войны», — объяснил он.

По мнению Подоляка, западные партнеры не остановят поддержку Украины, несмотря на внутренние противоречия, напротив, в конечном итоге помощь только увеличится.

Ранее вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что Евросоюз согласует выделение 50 миллиардов Украине в начале февраля 2024 года. По ее словам, промедление связано не с вопросом помощи Украине как таковой, а с пересмотром бюджета, поэтому и нужны дополнительные переговоры, однако гарантии выделения средств Киев в любом случае получил.