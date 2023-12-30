Стало известно, сколько заработал Илон Маск в 2023 году

Предприниматель Илон Маск заработал $95,4 млрд в 2023 году, сообщает Bloomberg. По данным агентства, бизнесмен по-прежнему возглавляет список 500 самых богатых людей мира.

Журналисты считают, что укреплению капитала Маска поспособствовал успех его компаний SpaceX и Tesla. В Bloomberg отметили, что совокупный капитал 500 богатейших предпринимателей в 2023 году вырос на $1,5 трлн. Так, состояние основателя Amazon Джеффа Безоса в этом году увеличилось на более чем $70 млрд, а состояние руководителя Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марка Цукерберга — на $80 млрд.

Ранее Маск заявил, что человечеству необходимо заняться освоением космоса и заселением других планет. В частности, бизнесмен считает, что люди должны основать базу на Луне и возвести города на Марсе.