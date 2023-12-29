Байден заявил о риске прямого втягивания США в конфликт на Украине

Соединенные Штаты не смогут поставлять Украине вооружения без одобрения Конгрессом США дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году. Об этом сообщается в письменном заявлении президента США Джо Байдена, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Если Конгресс не примет срочные меры в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и жизненно важные системы ПВО, необходимые Украине для защиты населения. Конгресс должен ускорить работу и действовать незамедлительно", - указано в заявлении американского лидера.

Байден также заявил, что ставки в вооруженном конфликте "выходят далеко за пределы Украины", затрагивая НАТО, европейскую безопасность и будущее трансатлантических отношений. По мнению президента США, при усугублении конфликта в Европе "возрастает риск того, что Соединенные Штаты будут напрямую втянуты в эту ситуацию, и последствия отразятся на всем мире".

Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).