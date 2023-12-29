В Испании разбили тысячи яиц в ходе Яично-мучной битвы

Агентство «Ура.ру» обратило внимание на сюжет испанского телеканала о Яично-мучной битве, в ходе которого о корреспондентку разбили три яичных лотках. Как рассказало La Razón, каждый год в ходе этого праздника в стране разбивают тысячи яиц.

Яично-мучная битва или Els enfarinats (по-валенсийски «посыпанные мукой») — фестиваль, который празднуют в городе Иби каждое 28 декабря на протяжении нескольких столетий. В этот день участники фестиваля устраивают пародийные «бои» с использованием муки и яиц.

Главные герои фестиваля делятся на две стороны: Els Enfarinats и оппозиция. Первые пытаются изобрести законы, которые невозможно соблюдать (к примеру, запрет находиться на солнце или в тени), а вторые им противостоят.

Противостояние заканчивается генеральным сражением, в ходе которого стороны закидывают друг друга мукой и яйцами (просроченными, как заверяют в городской мэрии). В конце фестиваля Els Enfarinats взимают плату за несоблюдение своих законов, все вырученные средства передаются в городской дом престарелых или центры для людей с ограниченными возможностями.