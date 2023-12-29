Лукашенко предложил строить белорусские торговые дома в России

. "Нам надо с таким строительством идти не только по Беларуси, но и в России. В Питере почему бы не построить такое здание и завезти товар? В Москве, Смоленске, Брянске, Пскове. И мы могли бы размещать там свои товары и продавать", - сказал глава государства.