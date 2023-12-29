Политолог: народ не голосовал за американские базы в Финляндии

"Финнам не дали никаких возможностей для открытой дискуссии в прессе, для дебатов. Просто поставили перед фактом, что мы сейчас вступаем в НАТО, все. Также поставили перед фактом: на нашей территории будут базы США. А следующий факт - через год будет массовая мобилизация финских резервистов", - сказал Бекман.