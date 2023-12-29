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В Хмельницкой области слышны взрывы

В Хмельницкой области на западе Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Новости".

В Хмельницкой области произошли взрывы
© РИА Новости

Информации о пострадавших или повреждениях издание не приводит.

Утром 29 декабря очевидцы также рассказали о звуках взрывов в Соломенском районе Киева. По словам одного из свидетелей происшествия, в нескольких местах видны столбы черного дыма. До этого о взрывах в украинской столице сообщал мэр города Виталий Кличко. Он уточнил, что в городе работает система противовоздушной обороны.

Этим же утром мэр Харькова Игорь Терехов также заявлял, что в городе зафиксированы перебои с подачей энергии для транспорта после более чем шести взрывов.

Кроме того, украинское издание "Зеркало недели" сообщало о не менее чем трех взрывах в Днепре. Взрывы также произошли в Полтавской области.

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