Трампу пообещали помилование после выборов

"Я бы помиловала Трампа. Если его признают виновным, лидеру необходимо подумать о том, что отвечает интересам страны. В интересах страны не допустить, чтобы 80-летний мужчина сидел в тюрьме, что продолжает разделять нашу страну. В интересах страны было бы помиловать его, чтобы мы могли двигаться дальше как страна и больше не говорить о нем", - пояснила Хейли.