Депутат из партии Зеленского высмеяла молодую помощницу Залужного
Народный депутат Верховной Рады из партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая высмеяла новую молодую помощницу главкома Вооруженных сил республики (ВСУ) Валерия Залужного. Она опубликовала в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) язвительный пост и скриншоты публикаций девушки, явно возмутившись ее внешним видом и содержанием записей в соцсетях.
«Тем временем в кабинетах доктора философии (в конце декабря Залужный защитил диссертацию по праву — прим. «Ленты.ру»). Несется (возможно депутат сравнивает девушку с птицей — прим. «Ленты.ру»)», — написала Безуглая.
Помощница главкома ВСУ выкладывала совместные фотографии с Залужным, а также селфи, на которых вытягивала губы «уточкой». Кроме того, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) девушки нардеп нашла публикации цитат на русском языке. Например: «В идеальной девушке начитанность, интеллект и чувство юмора должны гармонично сочетаться с желанием душевно прибухнуть и устроить разврат».
Ранее Безуглая, отличившаяся неоднократной критикой в адрес главкома ВСУ, предложила выбрать кандидата на место Валерия Залужного с помощью опроса в соцсетях. В качестве одного из вариантов она назвала бывшего командующего воздушно-десантными войсками страны генерал-лейтенанта Михаила Забродского.