В Аргентине выявили первый с 1996 года случай заражения человека лошадиным энцефалитом

В Аргентине зарегистрировали первый с 1996 года случай заражения человека лошадиным энцефалитом. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, передает ТАСС.

В ВОЗ отметили, что Аргентина сообщила о заражении человека западным лошадиным энцефалитом 20 декабря. Это стало первым подтвержденным случаем такого заболевания за почти 30 лет. До этого он был зарегистрирован в Аргентине в 1982-1983 и 1996 годах.

Отмечается, что заболевшим оказался сельский рабочий, проживающий в районе, где до этого выявили лошади с положительным результатом теста на западный лошадиный энцефалит. Среди симптомов у него наблюдались головная боль, миалгия, головокружение, дезориентация и внезапная лихорадка.