В ХАМАС отреагировали на слова Лаврова о палестинцах

Палестинское движение ХАМАС ценит позицию главы МИД России Сергея Лаврова по проблеме сектора Газа, отметил член руководства движения Усама Хамдан. Об этом пишет ТАСС.

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Ранее Лавров сообщил, что необходимо разорвать порочный круг насилия на Ближнем Востоке, устранить несправедливость, от которой страдают уже несколько поколений палестинцев

«Мы ценим заявления министра иностранных дел России Лаврова, в которых он подчеркнул важность устранения несправедливости, от которой пострадали палестинцы, и достижения стабильности в регионе», — подчеркнул Хамдан.

Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке начался 7 октября 2023 года. Россия, Бразилия, Китай выступили за его скорейшее завершение, призвали стороны к мирным переговорам.