В ХАМАС отреагировали на слова Лаврова о палестинцах

В ХАМАС прокомментировали слова Лаврова о палестинцах
Палестинское движение ХАМАС ценит позицию главы МИД России Сергея Лаврова по проблеме сектора Газа, отметил член руководства движения Усама Хамдан. Об этом пишет ТАСС.
Ранее Лавров сообщил, что необходимо разорвать порочный круг насилия на Ближнем Востоке, устранить несправедливость, от которой страдают уже несколько поколений палестинцев
«Мы ценим заявления министра иностранных дел России Лаврова, в которых он подчеркнул важность устранения несправедливости, от которой пострадали палестинцы, и достижения стабильности в регионе», — подчеркнул Хамдан.
Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке начался 7 октября 2023 года. Россия, Бразилия, Китай выступили за его скорейшее завершение, призвали стороны к мирным переговорам.
Кроме того, Москва заявила, что предоставление палестинцам права основать собственное государство — обязательное условие для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.