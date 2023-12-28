На Украине заявили о планах конфисковать два российских пассажирских самолета

Минюст Украины подал иск в Высший антикоррупционный суд республики о конфискации в доход государства двух среднемагистральных пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, в июне 2023 года власти Украины уже изъяли имущество компании общей стоимостью порядка $4 млн.

15 ноября министерство юстиции запустило в отношении ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» процедуру применения статьи закона о санкциях, которая позволяет наложить арест на его «дополнительно выявленные в стране активы».