Зеленский назначил нового главу подконтрольной Киеву части ДНР

Владимир Зеленский назначил на пост главы администрации подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики Вадима Филашкина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий указ.

Ранее решение о назначении Филашкина руководителем военной администрации подконтрольной ВСУ части ДНР было согласовано правительством. Теперь же соответствующий указ подписал Зеленский.