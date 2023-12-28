Премьер-министр Михаил Мишустин исполнил новогодние мечты двух детей в рамках проекта "Елка желаний". В Москву пригласили десятилетнюю Ирину Волкову из Перми и шестилетнего Макара Соколова из Костромской области.

Детям организовали экскурсию по Дому правительства: показали залы заседания, оперативных совещаний и международных встреч. И, конечно же, центральную лестницу, на которой установлена главная елка Белого дома. В помещении для пресс-конференций дети сами посидели за микрофонами, попробовали отвечать на вопросы из зала.

За чашкой чая Михаил Мишустин вручил детям подарки. Ирина, как и хотела, получила гитару. Музыкальный инструмент по настоянию премьера был опробован сразу же. Девочка наиграла мелодию "В лесу родилась елочка", и все ее напели. А по случаю дня рождения, который она отпраздновала 27 декабря, глава правительства подарил ей еще и караоке-микрофон. Ответным новогодним подарком семьи Волковых премьеру стал пазл на тему 300-летия Перми. Михаил Мишустин пообещал его собрать.