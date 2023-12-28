Эксперт оценил слова Ким Чен Ына о возможной войне с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын предупредил Вашингтон, что вооруженные силы республики готовы к возможному столкновению с США, отметил ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин. Об этом пишут «Известия».

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в силу роста числа провокаций и усиления конфронтации со стороны США северокорейская армия должна ускорить подготовку к возможной войне.

«Это предупреждение американцам, что КНДР готова к столкновению, если США его развяжут», — пояснил Жебин.

Эксперт пояснил, что Северная Корея сама не начнет боевые действия против США, так как руководство страны осознает риски такого шага.