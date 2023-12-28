Спикер Сената Италии продал подаренный Берлускони «УАЗ Патриот»

Председатель Сената итальянского парламента Иньяцио Ла Русса продал внедорожник «УАЗ Патриот», который ему подарил бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, сообщила газета il Giornale.

Ла Русса владел российским внедорожником с начала 2010 года. Как сообщают источники, продать машину пришлось из-за нехватки запчастей и простоя автомобиля без дела, передает РИА «Новости».