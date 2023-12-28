США и Мексика провели срочные переговоры из-за кризиса на границе

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором кризис на границе двух стран в срочном порядке. Об этом сообщает «РБК».

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Отмечается, что власти США и Мексико встретились в Мехико прибыл в Мехико для проведения срочных переговоров касательно миграционного кризиса. В состав делегации также вошли министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и советник Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл.

После трехчасовых переговоров Обрадор заявил, что стороны подписали важные соглашения «на благо народов и государств», но не стал уточнять, какие именно. Американские чиновники также сообщили, что власти Мексики проинформировали их о новых мерах по борьбе с миграционным кризисом, в том числе с контрабандистами.

«Мы были действительно впечатлены некоторыми новыми мерами, которые предпринимает Мексика, и в последние дни мы увидели довольно значительное сокращение числа пересечений границы», — рассказал высокопоставленный чиновник.