Пока вы спали: штрафы по ОСАГО и неоднозначное заявление Трампа для ЕС

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МО РФ: над Крымом сбили два украинских дрона

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Российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа украинской армии над Крымом, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, пресечены попытки Киева совершить террористическую атаку.

Дежурными средствами ПВО два дрона были уничтожены.

"Известия": штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день

Штрафы по камерам видеонаблюдения за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автомобилей не будут превышать 800 рублей в день, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева.

По его словам, штраф за отсутствие ОСАГО будет приходить не чаще одного раза в сутки. Для этого потребуется внести изменения в Административный кодекс.

Также, по его словам, проверять наличие полиса будут не по всем автомобилям, а только по тем, которые нарушили правила дорожного движения, например, разметку, правила проезда перекрестка или превысили скорость.

Антонов: Вашингтон демонстрирует верность концепции войны "до последнего украинца"

Американские власти, выделяя новый пакет военной помощи Украине, демонстрируют верность концепции войны «до последнего украинца», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.

По его словам, в Вашингтоне должны осознавать тщетность усилий победить Россию на поле боя.

«Вашингтон отсылает в Киев кровавый новогодний подарок», — заявил дипломат.

Так Антонов прокомментировал выделение властями США очередного пакета военной помощи Украине на $250 млн.

«Правда, уже с небольшим дополнением - "сколько хватит денег"», — указал он.

Трамп заявил, что Европа должна помогать Украине наравне с США

Страны Европы должны сравняться с Соединенными Штатами по средствам, потраченным на финансирование Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего американского президента Дональда Трампа.

По его словам, в противном случае Вашингтон не сможет продолжать помогать Киеву.

«Я говорю, что они [союзники по НАТО] должны сравнять счет, и если они не сравняются, Соединенные Штаты не смогут продолжать это [финансировать Киев] делать», — указал бывший американский лидер.

"Известия": в России хотят упростить выдачу виз иностранным инвесторам

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» предложила упростить выдачу виз для привлечения иностранных инвесторов в РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо организации в адрес Минэкономразвития РФ.

В настоящее время в стране готовят новые меры для привлечения иностранных инвесторов. «Деловая Россия» предлагает Минэкономразвития запустить многократную деловую визу на три года вместо одного.