Республиканцы проверят вероятность сговора Байдена с его сыном

Республиканцы в Конгрессе США проверят вероятность сговора Джо Байдена с его сыном
Хантер Байден дважды проигнорировал просьбу конгрессменов явиться на слушания в отношении отца, на которых искали основания для импичмента.
Об этом сообщили руководитель Юридического комитета Джим Джордан и глава комитета по надзору Джеймс Комер.
«В свете официального заявления Белого дома о том, что президент заранее знал планы Хантера Байдена проигнорировать две повестки в Конгресс, мы вынуждены в рамках расследования по импичменту проверить, участвовал ли Джо Байден в сговоре», — сказано на сайте сенатского комитета по надзору.
Республиканцы подозревают американского лидера в извлечении личной выгоды от сделок его сына с зарубежными, в том числе украинскими, партнёрами.