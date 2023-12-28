Республиканцы проверят вероятность сговора Байдена с его сыном

«В свете официального заявления Белого дома о том, что президент заранее знал планы Хантера Байдена проигнорировать две повестки в Конгресс, мы вынуждены в рамках расследования по импичменту проверить, участвовал ли Джо Байден в сговоре», — сказано на сайте сенатского комитета по надзору.