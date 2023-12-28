В Киргизии предотвратили теракт в православной церкви

Спецслужбы Киргизии предотвратили теракт и нападение на православную церковь
Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии предотвратили теракт, который перед наступлением нового года планировали совершить члены террористической группировки «Исламское государство»* в храме Успения Пресвятой Богородицы города Джалал-Абад.
Об этом информирует ТАСС.
Кроме того, отмечается, что террористы планировали произвести закладку самодельного взрывного устройства у главной ёлки на центральной площади города.
Ранее суд арестовал сторонника ИГ*, планировавшего взорвать ставропольское правительство.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.