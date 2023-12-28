В Киргизии предотвратили теракт в православной церкви

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии предотвратили теракт, который перед наступлением нового года планировали совершить члены террористической группировки «Исламское государство»* в храме Успения Пресвятой Богородицы города Джалал-Абад.

Об этом информирует ТАСС.

Кроме того, отмечается, что террористы планировали произвести закладку самодельного взрывного устройства у главной ёлки на центральной площади города.