В Польше рассказали о панике украинцев из-за закона о мобилизации

В торговом центре Варшавы сформировалась очередь из украинцев, желающих получить паспорта на фоне нового законопроекта о мобилизации на Украине. На это в соцсети X обратил внимание главный редактор портала Gromada24 Дмитрий Бородовой.

На опубликованных им фотографиях запечатлена толпа людей рядом с «Паспортным сервисом», который относится к Государственной миграционной службе Украины. «Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами», — подписал пост журналист.