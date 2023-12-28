Трамп назвал себя причиной успеха фильма «Один дома 2»

«Это камео помогло фильму добиться успеха, но если они чувствовали, что их принуждают или не хотели видеть меня там, то почему они поместили меня туда [в фильм] и держали там более 30 лет? Потому что я и тогда, и сейчас отлично справляюсь с этим фильмом, вот почему!» — сказал он.