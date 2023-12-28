Посол в Сербии рассказал о планах Путина и Вувича

Переговоров Путина и Вучича на повестке дня нет, сообщил посол в Сербии
Переговоров российского лидера России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича нет на повестке дня, несмотря на сохранение контактов, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление российского посла в Сербии Александра Боцана-Харченко.
По его словам, 25 декабря он был у Вучича и передавал поздравительное послание Путина по случаю Нового года и Рождества. Он охарактеризовал его «очень содержательным», отражающим «желание двигаться дальше вперед, чтобы развивать отношения».
Как указал посол, «Сербия для нас — дружественная, братская страна». Также он заявил, что о сроках визита министра иностранных дел Сербии Ивица Дачича, приглашенного в РФ, ничего сказать нельзя, «тем более в нынешней не вполне спокойной ситуации в Сербии».
Рамблер: главные новости