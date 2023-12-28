В США призвали платить пресс-секретарю Байдена один доллар в год

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не заслужила высокой зарплаты, заявила конгрессвуман Клаудия Тенни. В социальной сети Twitter (Х) политик пояснила, что представительница президента Штатов Джо Байдена целый год врала гражданам и нарушала «закон Хэтча», который запрещает госслужащим продвигать партийную политику или влиять на результаты выборов.

«Карин Жан-Пьер целый год уклонялась от честных вопросов журналистов, лгала американскому народу и нарушала «закон Хэтча» <...>. Вот почему я выступаю за снижение ее зарплаты до 1 доллара в год», — отметила Тенни.

Ранее Жан-Пьер заявила, что власти США ожидали взятия Киева российскими военными. Такие мысли у руководства Штатов появились еще в первые дни после начала российской специальной военной операции на Украине, отметила пресс-секретарь.

Это не единственные ее слова, которые озадачили общественность и представителей прессы. Так, до этого Карин Жан-Пьер завершила брифинг после вопроса о том, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC. Издание The Daily Caller отметило, что таким образом она явно попыталась уклониться от ответа, потому что пресс-секретарь торопливо посоветовала журналистам задать этот вопрос адвокатам, затем спешно собрала бумаги и практически выбежала из зала.