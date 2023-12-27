Скончался бывший глава Еврокомиссии Жак Делор
Видный французский политик Жак Делор, бывший глава Еврокомиссии, скончался на 99-м году жизни, рассказала его дочь Мартина Обри. Об этом пишет РЕН ТВ.
Обри пояснила, что он «умер утром во сне у себя дома в Париже».
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил свои соболезнования в связи со смертью политика. Он назвал Жака Делора государственным деятелем «с французской судьбой, борцом за человеческую справедливость и архитектором Европы».
По его мнению, действия и слова Делора вдохновляют современных французских общественных деятелей.
Жак Делор в 1981-84 годах был министром экономики и финансов Франции, а в 1985-95 годах являлся главой Еврокомиссии.
По мнению экспертов, именно ему принадлежит ключевая роль в создании единого европейского рынка, подписании Шенгенских соглашений и образовании Экономического и валютного союза, который позволил ввести единую европейскую валюту.